Янукович звільнив Герман і Скубашевського
18:51, 23 листопада 2012Політика
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Президент Віктор Янукович звільнив з посад заступника глави АП Скубашевського та свого радника Ганну Герман.
Янукович відпустив Герман в парламент
Президент Віктор Янукович звільнив Станіслава Скубашевського з посади заступника глави Адміністрації Президента України у зв'язку з обранням його народним депутатом України.
Про це йдеться в Указі Президента, оприлюдненому на його офіційному сайті.
Також Віктор Янукович звільнив Ганну Герман з посади радника Президента України - керівника Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України у зв'язку з обранням її народним депутатом України.
Відповідний указ також розміщений на його офіційному сайті Президента.
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