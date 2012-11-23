Янукович звільнив Герман і Скубашевського

18:51, 23 листопада 2012
Політика
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Президент Віктор Янукович звільнив з посад заступника глави АП Скубашевського та свого радника Ганну Герман.

Янукович відпустив Герман в парламент

Президент Віктор Янукович звільнив Станіслава Скубашевського з посади заступника глави Адміністрації Президента України у зв'язку з обранням його народним депутатом України.

Про це йдеться в Указі Президента, оприлюдненому на його офіційному сайті.

Також Віктор Янукович звільнив Ганну Герман з посади радника Президента України - керівника Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України у зв'язку з обранням її народним депутатом України.

Відповідний указ також розміщений на його офіційному сайті Президента.

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