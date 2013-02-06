Опозиція готова проголосувати постанову про євроінтеграцію – бюлетенями

Але якщо не функціонуватиме система «Рада-3», голосувати доведеться руками або бюлетенями.

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат, член фракції «Батьківщина» Андрій Парубій.

«Ми, насправді, готові в будь-яку хвилину, будь-який вважливий закон проголосувати в Верховній Раді України. Ми не говоримо, так як вони коли блокували проти НАТО, що не буде працювати парламент. Ми говоримо – якщо поки що не встановлена система «Рада», ми можемо проголосувати руками, бюлетенями», - заявив Парубій.