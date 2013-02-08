У ПР заявили, що опозиція діє за сценарієм Газпрому

Таку думку висловила народний депутат України, член парламентської фракції ПР Олена Бондаренко, повідомляє прес-служба партії.

«Блокуючи роботу парламенту, опозиція намагається створити штучну кризу, погіршити фінансові рейтинги країни в умовах, коли потрібно повертати більше 6 млрд доларів боргів, взятих урядом Ю. Тимошенко», - заявила народний депутат.

«Представники опозиції розраховують на те, що конфлікт у парламенті викличе настороженість у МВФ і питання про надання кредиту за програмою stand-by буде відкладено. Вони сподіваються, що в найтяжчій ситуації світової кризи Уряд М. Азарова не впорається із ситуацією, курс гривні опуститься. Проте такий сценарій боляче вдарить по простих громадянах, в тому числі прихильниках самої опозиції», - додала Олена Бондаренко.

«Російський газовий монополіст теж дуже розраховує на дестабілізацію ситуації в Україні. Це дозволить за копійки прибрати українську ГТС до своїх рук. Кабальний контракт Ю. Тимошенко був першим кроком. Створення штучної кризи руками «Батьківщини» та її сателітів в умовах, коли виставлений рахунок на 7 млрд доларів, - наступний логічний крок газової монополії», - сказала парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від опозиції з 5 лютого блокують роботу Верховної Ради, вимагаючи введення в дію системи для персонального голосування.