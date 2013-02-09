Ющенка виключили з «Нашої України»

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова ради партії Сергій Бондарчук.

Він пояснив, що В.Ющенко стояв на обліку саме в Київській міській організації партії, і тому, відповідно до статуту партії, рішення про виключення мав приймати саме цей осередок.

С.Бондарчук зачитав мотивувальну частину рішення про виключення В.Ющенка з партії. Зокрема, в ній наголошується, що під час виборчої кампанії 2012 року за згодою В.Ющенка були проведені заміни членів окружних та дільничних виборчих комісій з представників Української народної партії та “Нашої України” на представників Партії регіонів. На думку партійців, це завдало значної шкоди авторитету партії, також члени партії наголошують, що такими діями В.Ющенко зрадив програмні ідеї “Нашої України”.

Крім того, партійці вказують, що В.Ющенко не виконав публічно взяте на себе зобов’язання «погасити борги партії за 2009 рік». За словами С.Бондарчука, це приблизно 80 млн грн.

“З метою уникнення звіту та відповідальності за допомогою підконтрольних йому членів президії В.Ющенко блокує скликання з’їзду партії та намагається в незаконний спосіб узурпувати керівництво партією, чим грубо порушив вимоги статуту та програми партії.

Враховуючи висновки контрольно-ревізійної комісії, на підставі пунктів 4.5.4, 4.7.4, 4.11.2 та 4.11.5 статуту політичної партії “Наша Україна”, рада вирішила виключити Ющенка Віктора Андрійовича з членів партії “Наша Україна”. При прийняте рішення повідомити Ющенка В.А.”, - йдеться в рішенні ради Київської міської організації “Наша Україна”, яке С.Бондарчук зачитав на брифінгу.

Крім того, він повідомив, що створив організаційний комітет, який займатиметься організацією з’їзду партії.

С.Бондарчук уточнив, що процедура виключення голови з лав «Нашої України» така ж сама, як і будь-яких інших членів партії.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Київська обласна організація партії «Наша Україна» звернулася до лідерів партії із закликом відкинути особисті амбіції та зосередитися на пошуку компромісів. Організація запропонувала текст «Універсалу партійної єдності», у якому рекомендувала В.Ющенку та С.Бондарчуку провести зустріч та віднайти компроміс.

Також у документі зазначається, що з’їзд партії має відбутися до 23 березня 2013 року, до з’їзду зберігається стабільність на рівні центральних керівних органів партії.

5 лютого офіційний сайт партії «Наша Україна» повідомив, що 14 обласних організацій партії «Наша Україна» вимагають проведення з’їзду та ухвалення нової стратегії.

Зазначається, що з 29 січня по 5 лютого 2013 року відбулись засідання рад 14 обласних організацій політичної партії «Наша Україна». Головним лейтмотивом засідань, повідомляє прес-служба, стала вимога до президії негайно скликати партійний з’їзд, на якому проаналізувати причини кризи в партії, зробити кардинальні кадрові зміни в керівництві та відновити опозиційний курс «Нашої України». За статутом «Нашої України», цієї кількості парторганізацій достатньо для прийняття президією рішення про скликання з’їзду партії, зазначалося в повідомленні.

«Ради обласних організацій засуджують курс В.Ющенка та його оточення на розкол партії та збереження лояльності до влади Януковича та Партії регіонів», - йшлося у повідомленні.

Того ж дня речник В.Ющенка Ірина Ванникова заявила, що повідомлення сайту www.razom.org.ua про проведення рад 14 обласних організацій партії з вимогою проведення «оновлювального» та «засуджувального» з’їзду не є правдивим і побудоване на перекручуванні фактів та викривленні норм статуту партії.

За її словами, о 12.00 9 лютого має відбутися засідання політичної ради партії за участі В.Ющенка.

7 лютого С.Бондарчук закликав В.Ющенка обговорити варіанти виходу партії з кризи.