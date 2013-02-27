Завтра ударівці підуть контролювати кнопкодавів у Київраді

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «УДАР» з посиланням на народного депутата Валерія Карпунцова.

Він зазначив, що під час голосування з питання МАФів на минулому засіданні Київради, яке відбулося 21 лютого, деякі провладні депутати голосували чужими картками. Народним депутатам від “УДАРу” вдалося зафіксувати одне з таких порушень з боку депутата Юрія Дмитрука з фракції “Столичні реформи”, сказав В.Карпунцов.

“Як приклад лобіювання інтересів можна навести голосування за схему розміщення Малих архітектурних форм, про яку підприємці неодноразово наголошували, що вона є корупційною. Намагаючись протягнути цей порядок, деякі депутати не стримувались і голосували не тільки за себе, а і за свого сусіда”, - зазначив В.Карпунцов.

В “УДАРі” наголошують, що дані дії є неприпустимими, оскільки голосування за іншого депутата є злочином, який підпадає під дію Кримінального кодексу: це самоуправство і зловживання владою, і є грубим порушенням Конституції, законів України і норм суспільної моралі.

Депутат також зауважив, що за час нинішньої столичної влади кількість МАФів у Києві збільшилась майже вдвічі. І ні якість, ні кількість цих тимчасових споруд не відповідає інтересам ні підприємців, ні мешканців міста. Але оскільки це питання не пройшло на минулій сесії, провладні депутати будуть “протягувати” його на завтрашньому засіданні, вважає В.Карпунцов.