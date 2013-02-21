УДАР запитує у Гереги, чому намісника Лаври немає, а його картка - голосує

Про це заявив депутат з фракції “УДАР” Олексій Давиденко під час виступу на сесії Київради, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

"Останній раз я бачив цього депутата Партії регіонів в Київраді два роки тому. Але сьогодні карточка намісника Києво-Печерської Лаври - депутата Київради Павла (Лебедя) справно голосує на користь ПР. Напевно, «регіонали» перейняли досвід колег з Верховної Ради і у порушення закону продовжують голосувати чужими картками”, - підкреслив О.Давиденко.

Депутат звернувся до секретаря Київради Галини Гереги з вимогою стежити за дотриманням регламенту і вилучити картки відсутніх депутатів.

Як повідомили у прес-службі «УДАРу», провладна більшість у Київраді відмовилась унормувати регламент, щоб забезпечити персональне голосування.

Заступник голови фракції “УДАР” Андрій Странніков запропонував включити до порядку денного проект сесії питання про внесення відповідних змін до регламенту, але це питання не набрало достатньої кількості голосів.

Водночас депутат зазначив, що дії “УДАРу” в питанні забезпечення персонального голосування вже принесли позитивний результат.

“Те, що сьогодні я бачу в сесійній залі людей, яких я не бачив роками, означає, що наші дії із забезпечення персонального голосування мали ефект. Більшість почала підтягувати тих депутатів, які майже ніколи не бували на сесії”, - підкреслив А.Странніков.