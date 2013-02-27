Посол РФ думає, що рахунок Газпрому не повинен впливати на «діалог країн»
22:05, 27 лютого 2013Політика
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Конфлікт навколо боргу НАК "Нафтогаз України" "Газпрому" за недобір газу не вплине на діалог Росії і України у сфері енергетичної співпраці.
Зурабов каже, що Газпром поводиться коректно
Так вважає посол РФ в Україні Михайло Зурабов.
"Дії "Газпрому" юридично абсолютно коректні. Я також маю підстави стверджувати, що це питання, не будучи врегульованими, не може стати перешкодою в продовженні діалогу з енергетичної співпраці, чого ми зараз є свідками", - сказав М.Зурабов сьогодні журналістам, повідомляють РІА «Новости».
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За його словами, контакти на різних рівнях між російською і українською сторонами у сфері енергоспівпраці тривають з початку поточного року. "І наскільки я поінформований, певне зближення позицій відбулося", - зазначив посол.
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