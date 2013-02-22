Україна відмовилася виплачувати Газпрому $7 млрд - Янукович

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється в прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів.



"Ми відмовили у виплаті цих штрафних санкцій. Зараз ми ведемо переговори", - заявив В.Янукович.

Також Президент відзначив, що той контракт, який існує між Україною і РФ на поставки газу, є несправедливим.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня ц.р. НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 млрд доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році. Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого може бути застосована умова «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, придбав у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. При цьому українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівель газу.

6 лютого ц.р. Президент України В.Янукович заявив, що Україна вважає спірним виставлений “Газпромом” рахунок за газ на 7 мільярдів доларів і готова вести переговори з цього питання.

Як відзначив Президент, всі санкції були висунуті Україні на підставі угоди, яку підписав уряд Юлії Тимошенко. За його словами, ці санкції не відповідають ринковим відносинам суб'єктів господарювання.