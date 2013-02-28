Посол Євросоюзу: Не варто чекати чудес від саміту Україна-ЄС
22:00, 28 лютого 2013Політика
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Посол ЄС в Україні сподівається, що українська влада збагнула: цінуються не декларації, а справи.
Ян Томбінський на радить чекати дива
Посол Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський заявляє, що від саміту Україна-ЄС, який відбувся у Брюсселі, не чекали якогось дива.
Про це він заявив в ефірі ТВі.
"Від саміту Україна-ЄС ми не очікуємо ніяких чудес. Звичайно, це були доволі широкі дискусії, які стосувалися вже не стільки декларацій, скільки певних конкретних речей. Оскільки високою цінністю для ЄС є саме відданість, реальні справи. Я думаю, що це вже добре розуміють наші українські колеги", – наголосив Томбінський.
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