Посол Євросоюзу: Не варто чекати чудес від саміту Україна-ЄС

Посол Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський заявляє, що від саміту Україна-ЄС, який відбувся у Брюсселі, не чекали якогось дива.

Про це він заявив в ефірі ТВі.

"Від саміту Україна-ЄС ми не очікуємо ніяких чудес. Звичайно, це були доволі широкі дискусії, які стосувалися вже не стільки декларацій, скільки певних конкретних речей. Оскільки високою цінністю для ЄС є саме відданість, реальні справи. Я думаю, що це вже добре розуміють наші українські колеги", – наголосив Томбінський.