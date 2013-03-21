Рада у першому читанні проголосувала за проведення виборів у Києві

Верховна Рада України ухвалила за основу проект постанови “Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 293 із 365 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала у повному складі фракція КПУ.

Проект постанови підтримали 146 народних депутатів від Партії регіонів, 73 — з фракції “Батьківщина”, 33 — з фракції «УДАРу», 32 — від ВО “Свобода” та 9 позафракційних.

Документом передбачено призначити чергові вибори депутатів Київради та мера столиці на 2 червня 2013 року.

Також депутати вирішили скоротити удвічі термін підготовки проекту постанови до другого читання проекту.

Перед голосуванням лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вкотре зазначив, що фракція ПР голосуватиме за ухвалення в цілому даної постанови лише після того, як Конституційний Суд оприлюднить своє рішення за поданням 48 народних депутатів щодо термінів проведення виборів у столиці.

За словами О.Єфремова, якщо КС встигне надати свої пояснення до того часу, коли проект буде підготовлений до другого читання, “ми будемо голосувати по рішенню КС, а якщо ні, то ми будемо чекати рішення КС”. “Щоб потім не було ніяких інсинуацій, що Партія регіонів десь когось обманює”, - наголосив він.

Водночас народний депутат Петро Порошенко (позафракційний) наголосив, що у проекті постанови немає жодного слова про необхідність рішення Конституційного Суду України з даного питання.