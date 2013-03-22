Тюремники кажуть, що Тимошенко відвертається до стіни і мовчить

Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко не вбачає підстав брати участь у сьогоднішньому засіданні Київського районного суду Харкова з розгляду кримінальної справи про порушення у діяльності корпорації “Єдині енергетичні системи України”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, про це йдеться у переданій начальнику Качанівської виправної колонії Ігорю Колпащикову власноруч написаній заяві.

І.Колпащиков ознайомив Ю.Тимошенко з викликом її до суду для участі в сьогоднішньому засіданні. Засуджена відмовилася спілкуватися на тему свого етапування до суду для участі у засіданні: відвернулась від керівника установи і на запитання, чи готова вона їхати до суду, Ю.Тимошенко взагалі не відповіла, йдеться у повідомленні.

Крім того, Ю.Тимошенко вимагає від суду розглянути її клопотання по суті справи.

Засуджена не зважала на роз’яснення І.Колпащикова про те, що слухання кримінальної справи, а також розгляд будь-яких клопотань судом по суті справи за відсутності підозрюваної особи, не передбачено чинним законодавством. Ю.Тимошенко, проігнорувавши усі зауваження та запитання керівника колонії, не надала згоду на етапування її до суду, наголосили у ДПтСУ.

Про чергову відмову Ю.Тимошенко брати участь у судовому засіданні адміністрацією колонії складено відповідний акт, який передано до суду.