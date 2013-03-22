У Харкові прихильники Тимошенко перегородили прохід прокурорам

Київський районний суд Харкова продовжив слухання кримінальної справи про порушення у діяльності корпорації “Єдині енергетичні системи України”.

Як передає кореспондент УНІАН, екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко відсутня на засіданні суду. У засіданні беруть участь її захисники Сергій Власенко, Олександр Плахотнюк та Андрій Кожем’якін. У залі суду також присутні прихильники Ю.Тимошенко, які тримають у руках прапорці і символіку “Батьківщини”.

Під будівлею суду прихильники Ю.Тимошенко розгорнули полотно з портретом Ю.Тимошенко і перегородили прохід чотирьом представникам державного обвинувачення.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України. За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.