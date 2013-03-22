ЗМІ: Опонента Засухи заарештували в Італії і тримають у тюрмі

Про це "Українській правді" повідомила дружина опозиціонера Ганна Романюк.

"Віктора Романюка сьогодні вночі арештували в Італії. Тримають зараз у тюрмі в Мілані", - повідомила вона.

"О 4 ранку увірвалися в готель і забрали в тюрму разом з дружиною. Дружину випустили, а він там", - додала Г.Романюк.

Інформацію про затримання "Українській правді" підтвердив адвокат В.Романюка Микола Мотрук.

Він заявив, що дізнався про це рішення суду лише зараз, на судовому засіданні Шевченківського райсуду Києва, який намагається обрати запобіжний захід В.Романюку.

"Зараз намагаються обрати щодо Романюка запобіжний захід - тримання під вартою. Сьогодні була перша частина засідання. Слідство повністю приховувало від нас матеріали справи, хоча ми неодноразово зверталися в суд, і суд давав відповідь, що на розгляді у них немає жодних матеріалів про застосування запобіжного заходу - тримання під вартою або приводу щодо Романюка", - обурився адвокат.

"Сьогодні в слуханні вияснилось, що ще 4 лютого було таке звернення. Це стало для нас повною несподіванкою. У нас була інформація, що слідчий збирався з таким клопотанням звернутись, тому ми звертались до суду, але дали відповідь, що ніхто з таким клопотанням не звертався", - заявив адвокат.

Він додав, що слухання відкладено на понеділок, 25 березня, на 16.00.

Раніше повідомлялося, що В.Романюк змушений був виїхати за кордон через тиск на нього та його підприємство ТОВ "Мако". Підприємство займається науковою діяльністю в галузі фармацевтики та розташоване у Львові. Його директора намагаються притягнути до кримінальної відповідальності. На сьогодні вже відкрито чотири кримінальних провадження.

На виборах до парламенту 28 жовтня 2012 року представник Об'єднаної опозиції В.Романюк переміг свого найближчого конкурента Т.Засуху (Партія регіонів) із відривом майже у 10 тисяч голосів. В результаті рішень Васильківського та Обухівського районних судів 33 тисячі голосів виборців ОВК визнала недійсними і віддала перемогу Т.Засусі.

5 листопада у ЦВК визнали недійсними результати волевиявлення у п'яти одномандатних округах, серед яких округ № 94 в Обухові. В.Романюк подав позов у Європейський суд з прав людини.