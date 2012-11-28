Опозиціонер з округу Засухи подав скаргу до Європейського суду

Віктор Романюк просить суд визнати, що таке рішення ОВК порушує право на вільні вибори (стаття 3 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основних свобод людини), повідомляє прес-служба Фронту змін.

У заяві кандидата від Об’єднаної опозиції зазначається про аналогічну справу «Ковач проти України», яка розглядалася у Європейському суді з прав людини 2008 року. У цій справі суд дійшов до висновку про те, що рішення про скасування результатів голосування на виборчих дільницях слід вважати свавільним і таким, що порушує право на вільний вибір.

У рішенні суду зазначається, що будь-яке відхилення від принципу загального виборчого права породжує ризик підриву демократичної легітимності обраного таким чином законодавчого органу та законів, які він приймає.

Як повідомляв УНІАН, ОВК №94 визнало голосування понад 30 тисяч громадян недійсним та склала підсумковий протокол, в якому перемогу віддали Тетяні Засусі.

«Батьківщина» оскаржила це рішення ОВК у суді. Після того, як Київський апеляційний адмінсуд відмовив у задоволенні скарги, кандидат Романюк звернувся до Європейського суду з прав людини.