Депутат-регіонал: над Верховною Радою час поставити трубу

Як передає кореспондент УНІАН, про це представники цих політичних сил сказали під час круглого столу “Дострокові парламентські вибори: за і проти” в Інституті ім. Горшеніна.

За словами народного депутата від “Батьківщини” Миколи Томенка, дострокові вибори до ВР можна проводити за умови, якщо будуть чіткі гарантії того, що наступний парламент буде сформовано так, щоб більшість українських громадян мала можливість отримати там свій представницький інтерес, а також якщо наступний парламент працюватиме ефективніше.

“Я прихильник того, що поки не будуть виписані законодавчо передумови, які передбачають виборчий закон, процедуру прийняття рішення в парламенті, вирішення питання сумісництва та інших конфліктних питань, ми не можемо іти на дострокові вибори, щоб отримати такий самий парламент, який ми сьогодні критикуємо”, - сказав він.

Водночас він відзначив, що загалом дострокові вибори можливі.

“Я нічого поганого в них не бачу. Лише за умови, коли буде розроблений механізм, буде досягнутий бодай відносний консенсус політичних сил в парламенті”, - сказав він.

У свою чергу народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник зазначив, що варіант дострокових виборі розглядати потрібно, “якщо сторони не прийдуть до тями”.

“Це блокування вже треба було якось впорядкувати опозиції, трубу поставити над куполом Верховної Ради, як тільки блокують - чорний іде дим, як тільки працюють - білий”, - сказав він.

Водночас, на думку В.Олійника, якщо позачергові вибори і будуть, то проходити вони мають за відкритими партійними списками. “Щоб всі попрацювали з виборцями і виборці попрацювали з усіма”, - додав він.

Водночас народний депутат від “Свободи” Андрій Іллєнко зауважив, що також не виключає варіант перевиборів.

“Але з огляду на останні рейтинги: зростання рейтингу опозиції і як мінімум не зростання рейтингу влади, навряд чи влада готова до цих перевиборів”, - сказав він.

Представник партії “УДАР” Валерій Карпунцов також відзначив, що його політична сила до можливих перевиборів готова.