Депутати звинувачують міліцію в системній бездіяльності

Голова Міжфракційного депутатського об'єднання «За Харків! За Слобожанщину!», голова комітету з питань правової політики Валерій Писаренко звернувся до Міністра внутрішніх справ Віталія Захарченко із вимогою провести службове розслідування та вжити заходів до керівництва органів внутрішніх справ, що всупереч своєму обов’язку не забезпечило громадський порядок. Він нагадав, що було вчинено напад на члена депутатського об’єднання народного депутата Ірину Горіну (яка отримала струс мозку), а також постраждали інші люди, які в цей час перебували біля будівлі Верховної Ради, повідомляє zib.com.ua.

«Співробітники органів внутрішніх справ останнім часом демонструють повну бездіяльність та нездатність належним чином виконувати свої обов’язки по охороні громадського порядку та захисту життя і здоров’я громадян, - йдеться у зверненні. - Така бездіяльність органів внутрішніх справ провокує активізацію та поширення діяльності злочинних екстремістських угрупувань, породжує в суспільстві небезпечне почуття безкарності за скоєне, а отже становить реальну загрозу життю і здоров’ю, як державних діячів так і пересічних громадян».

У зверненні відзначається системна неспроможність керівництва органів внутрішніх справ відповідати на виклики сьогодення.

На підтвердження такого невтішного висновку згадуються події, що мали місце у липні минулого року біля Українського дому (тоді не лише не попередили, але й не покарали винних у застосуванні сльозогінного газу стосовно рядових співробітників міліції), безуспішність оперативно-розшукової діяльності і слідчих дій по розслідуванню жахливо-жорсткого вбивства судді Фрунзенського райсуду міста Харкова Володимира Трофимова та його родини.

«Складається враження, що зусилля керівництва органів внутрішніх справ головним чином спрямовані на спротив та протидію нововведенням, що випливають з набрання чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом України і зобов’язаннями України перед Європейською спільнотою, аніж на профілактику правопорушень і боротьбу зі злочинністю» - йдеться у листі.

У зв’язку із цим депутати вимагають провести службове розслідування щодо бездіяльності керівництва органів внутрішніх справ, яке не забезпечило громадський порядок у подіях 2 квітня 2013 року, а також провести системний аналіз останніх подій, де мала місце бездіяльність органів внутрішніх справ та самоусунення від боротьби з діяльністю злочинних угрупувань.