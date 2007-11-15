Єхануров про переможців виборів, Польщу й ”тарганячі перегони”

Кандидат у народні депутати від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що бездіяльність Підготовчої групи з проведення першого засідання Верховної Ради VI скликання демонструє відсутність державного підходу у політичних сил-переможців виборів.

Як повідомили УНІАН прес-секретар Ю.ЄХАНУРОВА, таку думку він висловив сьогодні журналістам у Львові, коментуючи формування Підготовчої групи з проведення першого засідання Верховної Ради VI скликання:

“Політичні сили, обрані до парламенту забувають, що Верховна Рада – це не політичний клуб, а орган державної влади, функціонування якого життєво необхідне для країни. Замість організації якнайскорішого початку роботи ВР робоча група демонструє відчайдушну боротьбу за тимчасові посади. Можна тільки уявити собі, що почнеться, коли на кону будуть стояти керівні посади у парламенті”, - вважає Ю.ЄХАНУРОВ.

За його словами, політичні сили – переможці виборів демонструють відсутність державного підходу, пріоритет вузькопартійних інтересів над загальнодержавними.

“Ці “тарганячі перегони” відбуваються тоді, коли майже не залишилось шансів приєднатися до Світової організації торгівлі цього року, коли під загрозою знаходиться бюджетний процес, коли своєї черги на розгляд в сесійній залі чекають сотні законопроектів”, - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.

На його думку, відтак, головна загроза сьогодні – навіть не відсутність перспектив створити стійку коаліцію в парламенті, а відсутність у парламентських сил державного мислення.

Чомусь у Польщі, де вибори відбулися на три тижні пізніше, ніж українські, парламент уже працює, а наші кандидати в народні обранці депутатами стати не поспішають, зауважив Ю.ЄХАНУРОВ.

“Українським політикам, схоже, так сподобалось працювати в умовах перманентної політичної кризи і вирішувати проблеми перегрупування, що вони роблять все, аби ситуація невизначеності продовжувалася”, - переконаний Ю.ЄХАНУРОВ.