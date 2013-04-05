Лутковська просить Януковича помилувати Луценка

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська звернулася до Президента України Віктора Януковича з проханням про помилування колишнього Міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Про це повідомляє прес-служба Президента України Віктора Януковича.

«Вельмишановний Вікторе Федоровичу! Згідно з пунктом 27 частини першої статті 106 Конституції України та частиною першою статті 87 Кримінального кодексу України Президент України здійснює помилування стосовно індивідуально визначеної особи.

Відповідно до положень Конституції України та Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» Уповноважений має керуватися справедливістю і власною совістю та зобов'язаний діяти незалежно, неупереджено, в інтересах людини і громадянина.

Здійснюючи протягом року провадження у справі Луценка Ю.В., можу констатувати таке.

За час відбування основного покарання в місцях позбавлення волі у Луценка Ю.В. неодноразово фіксувалось погіршення стану здоров'я багатьма медичними фахівцями, що призвело до необхідності оперативного хірургічного втручання.

На сьогоднішній день стан його здоров'я потребує постійного нагляду та контролю в спеціалізованих медичних закладах, ефективно забезпечити які складно в умовах відбування покарання.

Станом на квітень 2013 року Луценко Ю.В. фактично відбув більшу частину призначеного судом покарання.

Враховуючи Вашу, шановний Вікторе Федоровичу, позицію щодо необхідності гуманізації системи відбування покарання, а також зважаючи на європейські стандарти в галузі прав людини, які передбачають забезпечення ефективної медичної допомоги особам, що утримуються в місцях позбавлення волі, прошу Вас помилувати Луценка Юрія Віталійовича та звільнити його від основного покарання на підставі статті 85 Кримінального кодексу України», - йдеться у зверненні Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.