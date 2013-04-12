У Конституційній асамблеї - бунт проти Кравчука

Про це йдеться у відкритому зверненні кількох членів Асамблеї до її голови, текст якого передано УНІАН.

У зверненні, зокрема, зазначається, що 6 листопада 2012 року Верховна Рада України попереднього скликання «під завісу» своєї роботи з грубим порушенням конституційної та регламентних процедур, а також перевищенням своїх повноважень прийняла закон «Про всеукраїнський референдум».

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Автори документу наголошують, що цей Закон встановлює неконституційний порядок внесення змін до Конституції України та ухвалення нової Конституції. «Прийняттям цього Закону було вочевидь проігноровано закріплений у статті 8 Конституції принцип верховенства права, який, зокрема, полягає у тому, що Конституція України має найвищу юридичну силу, а закони та інші нормативно-правові акти приймаються на її основі і повинні відповідати їй. Верховна Рада України, прийнявши зазначений Закон, поставила його над Конституцією України», - йдеться у документі.

При цьому автори звернення наголошують, що представники чинної політичної влади все частіше висловлюють думку про можливість проведення найближчим часом всеукраїнського референдуму з питань внесення змін до Конституції, над проектом яких працює Конституційна асамблея, в обхід парламенту.

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«Практична реалізація закону України «Про всеукраїнський референдум» у частині ухвалення на референдумі рішення про зміну чинної Конституції України є неприпустимою», - вважають автори звернення.

По-перше, підкреслюють вони, Конституція України може бути змінена винятково у спосіб, який встановлено розділом XIII Конституції України, – за обов’язкової участі у цьому процесі українського парламенту і Конституційного Суду України.

По-друге, процедура внесення змін до Конституції референдумом за «народною ініціативою» без участі представницьких органів не відповідає європейським демократичним стандартам, однією з суттєвих складових яких є забезпечення балансу між безпосередньою і представницькою демократією та досягнення консенсусу в суспільстві.

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«Тому така процедура без сумніву буде розцінена європейськими та міжнародними інституціями як антидемократична. Реалізація зазначеного сценарію зрештою призведе до руйнування конституційного ладу України, поставить під загрозу її євроінтеграційні прагнення, демократичний і правовий розвиток нашої країни», - наголошується у документі.

З цього приводу його автори переконані, що Конституційна асамблея не може стояти осторонь тієї ситуації, яка складається нині в Україні навколо конституційної реформи.

Вони нагадують, що до основних завдань Асамблеї як спеціального дорадчого (допоміжного) органу при Президентові України, утвореного з метою підготовки законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України, відповідно до Положення про Конституційну асамблею належить: підготовка та схвалення Концепції внесення змін до Конституції України, подання її Президентові України; схвалення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України та подання Президентові України для внесення на розгляд Верховної Ради України відповідно до розділу XIII Конституції України.

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«Таким чином, Конституційна асамблея уповноважена не лише здійснювати підготовку відповідної Концепції та законопроекту (законопроектів), а й розглядати питання про порядок внесення змін до Конституції України», - наголошують члени Асамблеї і додають, що «у нинішній ситуації розгляд Конституційною асамблеєю питання про такий порядок є громадянським і професійним обов’язком її членів».

Автори звернення наголошують: «Конституційна асамблея, до складу якої входять відомі правники, політики, громадські діячі, має авторитетно заявити суспільству і владі про те, що Конституція України може бути змінена винятково в порядку, передбаченому розділом XIII Конституції України. Конституційна асамблея не може байдуже ставитися до того, у який спосіб і з якою метою будуть використані результати її роботи. Висловлення Конституційною асамблеєю такої позиції продемонструє її відданість принципу верховенства права та демократії».

Враховуючи викладене, члени Асамблеї, що підписали звернення, звернулися до Л.Кравчука з пропозицією внести до порядку денного найближчого засідання Конституційної асамблеї питання про підтвердження нею позиції щодо необхідності дотримання конституційного порядку зміни Конституції України.

Також вони звернулися й до колег – членів Конституційної асамблеї – підтримати цю ініціативу на засіданні Конституційної асамблеї та офіційно визначити її позицію з цього доленосного для України питання.

Звернення підписали члени Конституційної асамблеї Олександр Барабаш, Ігор Когут, Микола Козюбра, Ігор Коліушко, Володимир Крижанівський, Микола Мельник.