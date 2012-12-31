Експерт: реальність референдуму залежить від інтересів Януковича

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень ”Пента” Володимир Фесенко вважає маловірогідним проведення у 2013 році загальнонаціонального референдуму.

Таку думку В.Фесенко висловив в ексклюзивному коментарі УНІАН.

”Поки що ми можемо говорити лише про вербальні ініціативи проведення референдуму: є політичні заяви комуністів, погрожує референдумом за народною ініціативою Медведчук. І ті, й другі можуть дійсно спробувати ініціювати цей референдум про приєднання до Митного союзу. Опозиція лякає своїх опонентів у владі проведенням референдуму про звільнення Тимошенко. Ризикну припустити, що спроби референдуму за народною ініціативою можуть бути, а ось чи закінчаться ці спроби результатом - питання відкрите. Механізм ініціювання референдуму і реалізації цієї ініціативи досить складний, і влада має відразу кілька процедурних можливостей зупинити цей процес ще на початкових стадіях”, - сказав В.Фесенко.

Політолог також вважає маловірогідною можливість поєднання загальнонаціонального референдуму з виборами мера Києва. ”Тут логічно проводити місцевий референдум. Попов збирався проводити референдум. Але це буде, швидше за все, політтехнологічний референдум”, - зазначив він.

На його думку, влада може піти на проведення референдуму про приєднання до Митного союзу лише у тому випадку, якщо буде готова до підписання угод з Росією. ”Тоді такий референдум може стати елементом зовнішньої легітимації, тобто потрібно буде спертися на громадську думку і показати, що народ ”за”, що це не просто особистий інтерес Януковича, Азарова або Арбузова, якщо він на той час стане прем`єром. Треба буде показати, що більшість народу підтримує цю ідею. В цьому випадку референдум про Митний союз відбудеться”, - пояснив політолог.

”Якщо ж Янукович буде не зацікавлений у тому, щоб поспішати зі вступом до Митного союзу, тоді він блокуватиме. Не він сам, а Центрвиборчком, місцева влада блокуватимуть ініціативу такого референдуму. Але тут вже може бути гра Путіна через Медведчука або комуністів - ініціювати референдум і таким чином за допомогою громадської думки тиснути на Януковича”, - припустив В.Фесенко.

Політолог підкреслив, що реальність проведення референдуму залежить від інтересів Президента України Віктора Януковича і влади в цілому. ”Якщо вони будуть за Митний союз, то референдум з цього питання відбудеться, якщо проти - гальмуватимуть такий референдум”, - вважає він.

В.Фесенко також не виключив спроби організувати референдум про внесення змін до Конституції. ”Цей варіант розглядається, і це теж може бути інструментом тиску на Верховну Раду, спробою легітимувати конституційні зміни поза парламентом. Але в даному випадку існує ще багато серйозних правових суперечностей, оскільки все ж таки процедура внесення змін до Конституції виписана в Основному законі. Процедуру можна обійти, але це викличе звинувачення у порушенні Конституції як з боку опозиції, так і наших зовнішніх партнерів”, - пояснив політолог.

Тим часом В.Фесенко вважає найбільш вірогідною можливість проведення загальнонаціонального референдуму одночасно з президентськими виборами. ”Можна провести той же референдум щодо Митного союзу, щоб мобілізувати російськомовних виборців під час президентських виборів. Це буде додатковий потужний інструмент у мобілізації своїх виборців”, - припустив він.

”У 2013 році вірогідні безрезультатні спроби організувати референдум, а ось його проведення одночасно з президентськими виборами - це достатньо висока вірогідність. Все залежатиме від кон`юнктури. І це може бути використано як політична технологія”, - резюмував В.Фесенко.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2012 року лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко заявив про початок організаційної підготовки до проведення референдуму про вступ України до Митного союзу.

Опозиція також наприкінці 2012 року заявила, що до 10 січня 2013 року визначиться з проведенням референдуму про необхідність декриміналізації статті, за якою засуджена екс-прем`єр Юлія Тимошенко.

28 листопада 2012 року лідер громадської організації ”Український вибір” Віктор Медведчук заявив, що перший референдум, згідно з новим законом, має бути проведений з питання вступу України до Митного союзу, щоб ”позбавитися ілюзій про так звану безальтернативність європейського вибору”.

30 листопада 2012 року голова Конституційної асамблеї, колишній Президент України Леонід Кравчук не виключив можливості ухвалення змін до Конституції на референдумі.