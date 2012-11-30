Кравчук: закон про референдум може відкрити скриню Пандори

Про це він сказав на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості використання даного закону, зокрема, для проведення референдуму щодо вступу України в Євразійський союз, Л.Кравчук сказав: "Чи можна використати закон (йдеться про закон про всеукраїнський референдум – УНІАН), в скажімо, неблагородних або сумнівних, або небезпечних для Української держави цілях? Все можна використати, в тому числі закон". Він також додав: “Так, як сформульований закон, його можна використати. Ми, прийнявши цей закон, не маючи достатньо високої культури політичної і єдиної волі політичної в багатьох питаннях, можемо відкрити скриню Пандори”.

Л.Кравчук вважає, що “можуть бути питання, чи повинна Україна вступати в Митний союз, чи повинна вступити в союз Росії, Білорусі, чи повинна Україна вступити в НАТО? Може бути поставлене питання про двомовність, тримовність”.

В той же час він наголошує, що закон необхідний. “Що робити? Боятися власного народу і не приймати закон? Думаю, це не позиція. Ми не можемо обмежити народ в своїх конституційних правах, зокрема, в праві висловлювати свою позицію з корінних питань розвитку держави”.

“Інша справа, чи закон, який прийнятий, кореспондується з Конституцією. Думаю, що тут є проблеми, але їх потрібно вирішувати в установленому законом порядку”, - підкреслив Л.Кравчук.

За його словами, не потрібно реагувати на прийняття даного закону шляхом “лякання людей страшилками різними”. “Необхідно звернутися в установленому порядку до Конституційного суду України, і нехай КС дасть відповідь - наскільки закон конституційний. І якщо є положення неконституційні, то їх потрібно усунути тією ж Верховною Радою”, - підкреслив. Л.Кравчук.

Він вважає, що політичні сили також мають право звернутись до міжнародних організацій з приводу ухвалення даного закону. “Всі питання мають вирішуватися демократичним, законним шляхом у встановленому порядку”, - додав Л.Кравчук.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Закон «Про всеукраїнський референдум» 6 листопада.

27 листопада Президент України підписав цей закон.

Закон передбачає, що предметом референдуму може бути: про схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, втрату дії або визнання недійсним закону про внесення змін до Конституції України (конституційний референдум); про зміну території України (ратифікаційний референдум); про ухвалення чи скасування закону України або внесення змін до діючого закону України (законодавчий референдум); з будь-якого питання, за винятком тих, щодо яких референдум не допускається згідно з Конституцією України (загальний референдум).

Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі є обов'язковими.

На всеукраїнський референдум за народною ініціативою не може бути винесене (ініційоване) питання про зміну території України.

Водночас, представник опозиції, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Юрій Ганущак заявив, що Закон "Про всеукраїнський референдум» буде опротестовано в Конституційному суді.

Водночас, він прогнозує, що Конституційний суд навряд чи ухвалить правове рішення: "Конституційний суд, можливо, уже вкотре покаже, що він є не більше ніж інструментом в руках Банкової, якщо він, очевидно, прийме неправове рішення", - сказав Ю.Ганущак.

А народний депутат від Партії регіонів Сергій Головатий заявив, що наслідком Закону «Про всеукраїнський референдум» може бути зникнення незалежної Української держави.

"Після легалізації главою держави фальсифікату під назвою «закон про референдум» наслідком може зникнення Української держави як незалежної. Тому що на референдум, відповідно до цього, буде кинуто будь-яке питання. Як сказав Медведчук, сьогодні всі читали перше питання - це про Митний союз", - сказав С.Головатий.