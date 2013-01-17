Лавринович розповів, як треба перекроїти Конституцію

Суперечності та нестиковки є в кожному розділі Конституції України, а деякі її норми не відповідають заявленим цілям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Олександр Лавринович під час прямої лінії в «Комсомольской правде в Украине».

«Що я хотів би особисто змінити в Конституції - то це, загалом, довгий перелік буде», - сказав О.Лавринович.

Він відзначив, що в 1996 році Основний Закон України приймався як результат дуже складного політичного компромісу, і багато норм голосувалися в пакеті, оскільки окремо вони не могли бути прийняті.

«Добре, що вони не відчуваються особливо (нестиковки — УНІАН), але там є суперечності та двозначності. Є норми, які не створюють сприятливих умов для їх реалізації, досягнення тієї мети, заради якої вони ставилися», - наголосив О.Лавринович.

Він відзначив, що це стосується практично всіх розділів Конституції.

«Для мене сьогодні очевидна необхідність якщо не змінювати концептуально, то, принаймні, вдосконалити, щоб вони добре працювали», - сказав О.Лавринович.

Як приклад він навів той факт, що в Конституції задекларована гарантія безплатного медичного обслуговування в Україні, а на практиці цього ніде немає. Потрібно, «щоб було чітко прописано, що в країні діятимуть різні види медичної допомоги. Вони всі мають право на існування і можуть надавати громадянам свої послуги. Держава бере на себе гарантію в якомусь обсягу (надання безплатної медичної допомоги - УНІАН) за рахунок всіх громадян, які сплачують податки в країні», сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня ц.р. голова створеної за ініціативою Президента України Віктора Януковича Конституційної асамблеї Леонід Кравчук повідомив, що Асамблея планує в березні обнародувати концепцію внесення змін до Конституції України.

За його словами, напрацювань до тексту нової Конституції у асамблеї вже дуже багато. «Зараз багато ідей озвучується щодо реформування судової та правоохоронної систем, місцевого самоврядування», - сказав Л.Кравчук.

За його словами, члени Конституційної асамблеї аналізують всі положення нинішньої Конституції, з'ясовують, чому деякі норми Основного Закону не виконуються. «Наприклад, в Конституції записано, що народний депутат голосує особисто. А на практиці ми бачимо, що в парламенті процвітає кнопкодавство. Тому, можливо, доцільно виписати, щоб депутат ніс відповідальність. Не можна, щоб народні обранці поводилися як вовки в лісі», - наголосив Л.Кравчук.

На питання про доцільність винесення на референдум питання щодо обрання Президента в парламенті, він відповів, що не потрібно виносити на референдум питання, які можуть розколоти суспільство: мовне питання, доцільність приєднання України до Митного союзу, спосіб обрання Президента.

«З референдумом необхідно бути дуже обережними і делікатними», - наголосив Л.Кравчук.

Кажучи про можливість обрання Президента в парламенті, Л.Кравчук відзначив: «Життя покаже». «Якщо ми (Конституційна асамблея) матимемо десятки відповідних звернень від різних областей, міст, політичних, громадських і наукових організацій, то ми їх, природно, обов'язково розглянемо. Ми ж не можемо бути глухими до пропозицій. Але це не означає, що ми відразу ухвалюватимемо якесь рішення», - сказав голова Асамблеї.