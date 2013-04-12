Янукович заявляє, що готовий до дострокових виборів Ради

Про це він сказав у інтерв'ю газеті «Вечерний Николаев», повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Я стурбований тим, що політики «загралися» у Верховній Раді, через що страждають прості люди і країна в цілому. Якщо вимагатимуть обставини, я готовий на реалізацію жорсткого сценарію – дострокові парламентські вибори», – сказав Президент.

За його словами, основна відповідальність за те, що не приймаються необхідні українцям закони, лежить на опозиції. «Сьогодні і більшості, і опозиціонерам необхідно проявити державну мудрість і піти на взаємні компроміси в інтересах людей. Ідіть і домовляйтеся! Непрацюючий парламент Україні не потрібен. Він занадто дорого обходиться країні. Не зможете домовитися – люди оберуть нових депутатів», – додав він.

Відповідаючи на запитання, чи підпишете Президент закони, прийняті на «виїзному» засіданні парламенту 4 квітня, В.Янукович ще раз наголосив, що дав розпорядження юристам розібратися з прийнятими законами і потім прийматиме рішення.