Кучма вважає, що політики-популісти повинні бути в окремій палаті

Колишній президент Леонід КУЧМА вважає, що в Україні необхідно створити двопалатний парламент.

Про це він сказав під час зустрічі зі студентами Київського міжнародного університету, що постійно представляють Україну на престижних міжнародних конкурсах з права.

“Я був і залишаюсь прихильником двопалатного парламенту”, - сказав Л.КУЧМА.

На його переконання, це потрібно в першу чергу для країн, які перебувають на перехідному етапі.

За його словами, нижня палата має бути політичним органом, де мають бути представлені члени політичних партій, “які схиблені на популізмі”.

Натомість, у верхній палаті має бути представлена рівна кількість осіб від кожного регіону України, які обирались би шляхом прямого голосування, додав він.

Л.КУЧМА, зауважив, що зараз, коли люди не знають “своїх” депутатів через пропорційну систему виборів, представники верхньої палати могли би представляти свої регіони.

Він переконаний, що при такій системі парламентаризму, “популістські закони не проходили б через верхню палату”.

“Сьогодні і на Банковій почали виступати з такою ж позицією, хоча тоді вся опозиція була категорично проти”, - додав Л.КУЧМА.