Азаров вважає депутатів двох міськрад спадкоємцями фашистської ідеології

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що депутати міських рад Львова та Івано-Франківська, які ухвалили рішення про визнання 9 Травня Днем скорботи, є духовними спадкоємцями фашистської ідеології.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр заявив після зустрічі з активом громадських патріотичних клубів.

«Так, вони тужать. Тому що вони є духовними спадкоємцями цієї людиноненависницької ідеології. І тому ми зробимо все, щоб паростки цього нацизму в нашій країні не проростали», - наголосив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня Львівська та Івано-Франківська міськради ухвалили рішення про оголошення 8-9 травня в місті днями скорботи за загиблими у Другій Світовій війні і жертвами тоталітарних режимів.

Відповідно до постанови, 8-9 травня заборонено використання на території цих міст окупаційної символіки СРСР, комуністичної і нацистської символіки .

Натомість, слід щорічно вивішувати державні прапори з траурними стрічками і не проводити розважальних заходів.