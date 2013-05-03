Пшонка: ЄСПЛ визнав гуманність та лояльність влади щодо Тимошенко

Про це заявив генеральний прокурор України Віктор Пшонка в інтерв’ю одному з центральних телеканалів, коментуючи рішення ЄСПЛ щодо скарг Тимошенко, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури.

"По-перше, я хочу зазначити, що Україна з повагою та розумінням ставиться до рішень ЄСПЛ", - сказав він.

Стосовно суті рішення ЄСПЛ щодо скарг Тимошенко, то, за словами В.Пшонки, більшість цих скарг суд визнав неприйнятними.

«Я нагадаю, що Ю.Тимошенко скаржилася на погані умови утримання, відеоспостереження, жорстоке до неї відношення і незаконне її затримання. Європейський суд все уважно розглянув та, вивчивши усі обставини, прийняв рішення. Зокрема, суд визнав неприйнятними скарги її захисників на медичне обслуговування, цілодобове відеоспостереження, умови тримання та начебто жорстоке відношення. Таким чином, Європейський суд з прав людини визнав, що до Тимошенко не застосовувалися заходи примусу. Тобто, і в цій частині порушень не відбувається», - зазначив Пшонка.

Також, за словами генпрокурора, згідно з рішенням Європейського суду, Тимошенко приділялося значно більше уваги, аніж іншим ув`язненим.

"Суд підтвердив законність дій пенітенціарної служби по відношенню до Ю.Тимошенко. Це означає, що суд визнав гуманність та лояльність української влади до неї, у тому числі і щодо надання їй належного медичного забезпечення. Європейський суд окремо відзначив, що Ю. Тимошенко приділялося значно більше уваги з боку лікарів, аніж пересічним ув`язненим», - пояснив Пшонка.

Генпрокурор також додав, що ЄСПЛ не встановлював ніякої грошової компенсації за скаргами Тимошенко.

Як повідомлялося, 30 квітня Європейський суд з прав людини визнав незаконним арешт Юлії Тимошенко 5 серпня 2011 року у рамках судового розгляду так званої "газової" справи та подальше утримання під вартою. Згідно з рішенням Європейського суду, відповідні рішення українського суду є політично мотивованими.