Депутат ЄП: Рішення ЄСПЛ відкладе підписання Угоди про асоціацію

Член делегації Європарламенту у зв’язках з Україною, позафракційний депутат Андреас Молзер, член ультраправої Партії свободи Австрії вважає, що Євросоюз через рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі “Юлія Тимошенко проти України” може відтермунівати підписання Угоди про асоціацію з Україною.

Таку думку він висловив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

“Я думаю, що рішення ЄСПЛ матиме вплив на процес тіснішого наближення України до ЄС. Зокрема, я думаю, що підписання Угоди про асоціацію між Києвом та Брюсселем буде відкладено, що у мене особисто викликає жаль”, - сказав євродепутат.

“Ви маєте зважати на настрої проти України в низці країн-членів ЄС з того моменту, як Президент Віктор Янукович очолив країну в 2010 році, і тепер рішення ЄСПЛ підтвердило критику української внутрішньої політики”, - додав А.Молзер.

Разом з тим він зазначив, що залишається питання щодо того, чи варто пов’язувати Угоду про асоціацію зі справою Ю.Тимошенко, оскільки, за його словами, у підсумку в Україні може скластися враження, що ЄС шантажує Україну, що, у свою чергу, підштовхне Київ до розвороту від ЄС до Москви.

А.Молзер також зауважив, що хоча ЄС і не має втручатися у ситуацію в Україні, водночас існує серйозна стурбованість щодо дотримання принципа верховенства права в Україні.

“Є також сумніви в ЄС щодо того, чи відповідав процес проти Ю.Тимошенко європейським критеріям. Тому я би порадив Україні реформувати судову систему”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Європейський суд з прав людини встановив порушення двох статей Конвенції з прав людини у справі колишнього прем’єр-міністра Ю.Тимошенко.

Судді одноголосно визнали порушення параграфа першого статті 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність), порушення параграфа четвертого статті 5 Конвенції (право ініціювати провадження для встановлення законності затримання), а також порушення параграфа п’ятого статті 5 Конвенції (право на відшкодування за незаконний арешт чи затримання).

Крім того, судді одноголосно визнали порушення статті 18 Конвенції з прав людини, яка забороняє застосування обмежень прав і свобод для інших цілей ніж, ті, що встановлені Конвенцією.