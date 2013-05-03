Пшонка: ЄСПЛ не встановив політичних мотивів арешту Тимошенко

Про це заявив генеральний прокурор України Віктор Пшонка, коментуючи рішення ЄСПЛ щодо скарг Ю.Тимошенко в інтерв'ю одному з центральних телеканалів, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури.

«Європейський суд визнав, що сам факт того, що Тимошенко була політичним діячем, не доводить її політичне переслідування», - сказав Пшонка.

За його словами, адвокати засудженої не змогли довести ЄСПЛ наявності політичних мотивів у рішенні про її взяття під варту.

«Захисники Тимошенко скаржилися на політичну складову її затримання, але в суді цього не змогли довести. З рішення Європейського суду зрозуміло, що в справі Тимошенко відсутня будь-яка політика – і в частині розгляду кримінальної справи, і того вироку, який Тимошенко винесено», - сказав Пшонка.

Із рішення Європейського суду також зрозуміло, за словами генпрокурора, і те, що «Тимошенко була взята під варту через неповагу до суду».

Він зазначив, що Європейським судом вивчалися усі обставини скарг Тимошенко, також були затребувані від України усі документи, які надавалися правоохоронними та офіційними відомствами, включаючи органи прокуратури.

Крім того, генеральний прокурор заявив, що сьогодні прибічники Тимошенко та деякі міжнародні політики поширюють неправдиву інформацію щодо рішення ЄСПЛ.

«Поширювалася та поширюється неправдива інформація, яка не зводиться до тієї єдиної правди, істини, яка дійсно є. А правда в тому, що вона (Тимошенко) була посадовою особою, яка вчинила злочин, за що передбачено відповідне покарання. Так воно трапилося, що рішення Європейського суду трактують, як кому хочеться. Лунають політичні заяви, хтось вимагає в частині рішення Європейського суду звільнити Тимошенко, є інші коментарі, але Україна - правова держава, яка вже працює за законами європейських стандартів. Тому повинна бути повага до права та вимог українських законів», - заявив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Європейський суд з прав людини встановив порушення двох статей Конвенції з прав людини у справі колишнього прем’єр-міністра Ю.Тимошенко.

Судді одноголосно визнали порушення параграфа першого статті 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність), порушення параграфа четвертого статті 5 Конвенції (право ініціювати провадження для встановлення законності затримання), а також порушення параграфа п’ятого статті 5 Конвенції (право на відшкодування за незаконний арешт чи затримання).

Крім того, судді одноголосно визнали порушення статті 18 Конвенції з прав людини, яка забороняє застосування обмежень прав і свобод для інших цілей ніж, ті, що встановлені Конвенцією.