У Чорному лісі збудують меморіал українцям, розстріляним нацистами

Як передає кореспондент УНІАН, на місці, де фашисти розстрілювали жителів області, відбувся мітинг і закладення освяченої капсули під майбутній Меморіальний комплекс, який збудують за кошти обласної організації Партії регіонів.

Як повідомив журналістам голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишиванок, Меморіальний комплекс збудують біля каплички Примирення святих Павла і Петра, яка розташована між меморіальними комплексами загиблим від рук нацистів полякам та євреям. Тут було розстріляно понад 800 осіб польської інтелігенції та 1440 євреїв.

Він також повідомив, що тут збудують Великий хрест пам’яті, а на плитах напишуть імена встановлених загиблих і одна плита буде безіменною.

За словами Вишиванюка, облдержадміністрація підтримала ініціативу Партії регіонів збудувати Меморіальний комплекс, який буде як пам’ять і пересторога, щоб ці події ніколи не повторилися в історії людства.

У заході взяли участь понад 500 чоловік - делегації з усіх районів і міст області. Учасники мітингу тримали в руках транспаранти: «Прикарпаття проти фашизму і тоталітаризму!», «Пишаємося Великою Перемогою над фашизмом і тоталітаризмом!», «В Європу – без фашистів!», «Фашизм в Україні не пройде!», «Захистимо Івано-Франківськ від фашистів» та інші.