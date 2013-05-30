Посол ЄС розповів, за яких умов статус України в МС не завадить асоціації

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський заявляє, що якщо статус України як спостерігача у Митному союзі не передбачатиме делегування суверенних прав України, то це не суперечитиме інтеграції України у Євросоюз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в ході Другого національного експертного форуму «Україна - 2013. Порядок денний», організованого Інститутом Горшеніна.

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Томбінський нагадав, що у стратегії зовнішньої політики України жодним чином не йдеться про Митний союз.

“Це дійсно у сфері відповідальності українського Президента, уряду, української політики, які в них пріоритети, згідно з українським законодавством”, - сказав посол ЄС.

“Якщо статус спостерігача України в Митному союзі не вимагає делегування суверенних прав України до органів Митного союзу, тоді Україна залишиться країною, яка матиме повну суверенність в інших напрямках”, - сказав Томбінський.