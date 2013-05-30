Огризко бачить, що Україна і Росія продали одне одному повітря

Про це Огризко сказав у коментарі агентству УНІАН.

На запитання, як надання статусу спостерігача у Митному союзі може позначитись на підписанні Угоди про асоціацію з ЄС, Огризко відповів: “Ніяк. Це не створює жодних правових наслідків. Це не заважає одне одному жодним чином”.

За словами Огризка, Україна є спостерігачем у кількох десятках різних міжнародних структур, наприклад, у Русі неприєднання. “Ви щось чули, наскільки Рух неприєднання впливає на Україну у цьому плані?”, - зауважив він.

Коментуючи надання Україні статусу спостерігача в Митному союзі, Огризко сказав, що “Україні надається те, чого насправді не існує фактично, тому що поки що такої інституції немає”. “Йдеться про продаж повітря з обох боків”, - сказав Огризко.

На його переконання, це робиться для того, щоб врятувати обличчя Росії, “яка намагалася нас переламати через коліно і примусити, але цього не вийшло, і зараз треба терміново знайти якусь форму і сказати, що ми все одно поступово за вухо тягнемо і, мовляв, дотягнемо”.

“Насправді це все нічого під собою реального немає”, - сказав Огризко.