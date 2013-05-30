Завтра Азаров у Білорусі зустрінеться з главами урядів СНД

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що під час визиту Микола Азаров та голова Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Віктор Христенко підпишуть Меморандум про поглиблення взаємодії між Україною та ЄЕК, яким передбачається надання Україні можливості мати представника у ЄЕК та отримати статус спостерігача у Евразійському економічному союзі з 2015 р.