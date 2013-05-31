Голова МЗС Литви: Асоціація України з ЄС стане взаємним успіхом

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ Республіки Литва Лінас Лінкявічюс під час відкриття візового центру в Києві.

«Ми чекаємо, що наприкінці листопада буде саміт східного партнерства, і я впевнений, що успіх України був би й успіхом Європейського Союзу. Ми всі на це йдемо», - сказав міністр.

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Він зазначив, що час до саміту Україна має використати для виконання кроків, які необхідні для підписання договору про асоціацію.

Міністр також сказав, що підписання цього документа буде початком європейського шляху України. Він відзначив, що, на його думку, перший етап лібералізації візового режиму між Україною і ЄС можна буде завершити до Вільнюського саміту.

Відповідаючи на питання УНІАН щодо того, чи вплине входження України до Митного союзу в статусі спостерігача на європейську інтеграцію країни, міністр сказав, що спочатку необхідно вивчити всі документи цього договору. «Я не знаю цього документа, ми теж читали в газетах, але потрібно обговорювати, що це означає. Я тільки можу сказати, що є моменти, коли потрібно вибирати. Дуже хочеться бути там і там, але іноді не виходить», - сказав міністр закордонних справ Литви.