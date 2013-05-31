Янукович розраховує на позитивні рішення Вільнюського саміту

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі із віце-президентом Європейського парламенту, членом Бюро політичної групи “Європейська народна партія”, членом партії “Громадянська платформа” Республіки Польща Яцеком Протасєвічем.

Янукович зазначив, що Україна надає особливого значення діалогу з Європейським Союзом, Європарламентом та виступає за активізацію цих відносин.

“Зусилля української влади сьогодні спрямовані на виконання тих критеріїв, які нам вкрай необхідні для підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським Союзом”, - наголосив Президент.

Він також висловив переконання, що для досягнення мети необхідні активні злагоджені дії не лише усіх гілок влади, але й опозиції та громадськості.

“Дуже важливе відчуття такої спільної платформи європейського вибору України. Ми, безумовно, розраховуємо й очікуємо позитивного рішення на Вільнюському саміті”, - наголосив Президент.

Він також додав, що подальший економічний розвиток країни та розвиток міжлюдських стосунків між Україною та країнами ЄС “цілком пов’язані з питаннями європейської інтеграції”.

“Ми готові й далі підтримувати ініціативи «Східного партнерства» і готові докладати зусиль щодо ефективного механізму поглиблення співпраці членів-партнерів”, - сказав Янукович.

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У свою чергу, Протасєвіч передав Януковичу вітання від Президента Європарламенту Мартіна Шульца, а також подяку від Шульца та інших членів Європарламенту за особистий внесок у процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію.

Протасєвіч також зазначив позитивні зрушення у розвитку відносин і ЄС у зв’язку з помилуванням засуджених екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука.