5-8 червня виставка–ярмарок «Сезон ЛІТО» у Київському Палаці Спорту

Завітайте з 5 по 8 червня на виставку-ярмарок товарів легкої промисловості «Сезон ЛІТО» у Київський Палац Спорту. Дні роботи виставки – із середи по субботу (включно) - обрано за проханням постійних відвідувачів і поціновувачів виставок, що проходять у Палаці спорту. Виставка – це нагода порадувати себе та своїх близьких обновами.

Влітку завжди хочеться гарно виглядати. Тим більше, що попереду довгоочікувані відпустки, море, пляжі, засмага, одним словом - відпочинок. Ще є час ретельно переглядати свій гардероб. Тут, як завжди, у нагоді стане велика виставка-продаж товарів легкої промисловості у Київському Палаці Спорту з 5 по 8 червня.

Виставки-ярмарки у Київському Палаці Спорту вже давно популярні серед покупців. Саме тут є можливість вибору. На виставці-ярмарку немає товарів «розкручених» і невиправдано дорогих «брендів» – все набагато демократичніше.

Асортимент представлених на ярмарку товарів порадує Вас своєю різноманітністю:

Чоловічий, жіночий та дитячий одяг;

сезонне взуття;

футболки, шорти, купальники та інші товари для відпочинку;

недорогі та вишукані чоловічі і жіночі класичні костюми;

дитячий одяг і взуття;

шкіргалантерея (сумки, ремені, гаманці і т.д.)

сезонні головні убори;

трикотаж;

постільна білизна, домашній текстиль;

парфумерія;

косметика;

біжутерія;

безліч різноманітних дрібничок.

Жінки, які віддають влітку перевагу виробам із натуральної тканини, не залишаться байдужими до якості та асортименту одягу із Індії, Туреччини, сучасних українських виробників.

Для чоловіків: класичні костюми, величезний вибір сорочок, краваток, трикотажу українського, польського, турецького виробництва.

На виставці-ярмарку представлено великий вибір сезонного взуття – новинки літніх колекцій.

Доповнити свій гардероб яскравим шарфом або сумкою зможе кожен бажаючий – такий великий та різноманітний вибір модних шарфів, хусток та сумок на виставці.

Особливою популярністю користується недорогий дитячий трикотаж українського виробництва.

Футболки, шорти, купальники та інші товари для відпочинку - у широкому асортименті.

Перерахувати асортимент виробів, представлених на виставці-ярмарку, просто неможливо. І це гарантує, що кожен відвідувач знайде тут для себе щось необхідне.

Завітайте на ярмарок і упевнитесь у цьому самі.

Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Детальна інформація за телефонами: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/842