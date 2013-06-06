Сьогодні журналісти приїдуть до резиденції Януковича
Сьогодні журналісти приїдуть до резиденції президента України Віктора Януковича «Межигір’я». Вони прагнуть перевірити, як виконується заборона суду на проведення в День журналіста акції на захист свободи слова.
Цю акцію вже третій рік поспіль забороняють через те, що вона «може призвести до грубого порушення громадського порядку та безпеки учасників дорожнього руху», повідомляє Радіо Свобода.
Координатор прес-центру журналістського руху «Стоп цензурі» Артем Соколенко, який подавав заявку на проведення акції, каже, що у село Нові Петрівці їхати не збирається.
«Мені, Артему Соколенку, який подавав заяву на проведення акції, заборонили її проводити. Я не буду на цій акції, і акції в принципі не буде. Журналісти приїдуть пересвідчитися, що акції нема, що мене нема і я виконую рішення суду. Але цього року потрібно було б особливо сказати Віктору Федоровичу, що журналістів б’ють, і в Україні є кричущі утиски свободи слова», – сказав громадський активіст.
Самого Януковича сьогодні в «Межигір’ї» не буде. Президент з офіційним візитом перебуватиме в Сербії.