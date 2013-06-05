Журналісти завтра збираються у «Межигір'я»

6 червня о 9.00 журналісти проконтролюють виконання рішення Київського окружного адміністративного суду, який заборонив проведення у цей день акцій біля резиденції Президента України Віктора Януковича «Межигір'я» (с. Нові Петрівці, вул. Івана Франка, 19).

Про це повідомляє «Телекритика», нагадуючи, що Київський окружний адміністративний суд заборонив проведення акції руху «Стоп цензурі» біля резиденції Президента «Межигір'я» в День журналіста, що відзначається 6 червня.

Суд у своєму рішенні ґрунтувався на листі Вишгородського райвідділу міліції «про те, що проведення мирного зібрання 6 червня 2013 року за наведеною вище адресою може призвести до грубого порушення громадського порядку та безпеки учасників дорожнього руху».

Позов до суду про заборону акції подав сільський голова Нових Петрівців Родіон Старенький.

Аналогічні позови Старенький подав 2011 і 2012 років. Тоді суд теж забороняв проводити акції, але журналісти все одно прибували до резиденції Президента контролювати, як виконується рішення суду.