Власенко: у Януковича є мільйон можливостей звільнити Тимошенко

Таку думку у коментарі УНІАН висловив захисник Тимошенко Сергій Власенко, говорячи про юридичні можливості вирішення цієї проблеми.

«Насправді, згідно з п. 27 ст. 106 Конституції, у Президента необмежене право на видання указу про помилування. Я підкреслюю – необмежене право. По-друге, у випадку з Юрієм Луценком такий досвід уже був», - сказав Власенко.

«Він може помилувати людину будь-яку. Більше того, я ще раз звертаю увагу, в ситуації з Юлією Володимирівною він особисто неодноразово публічно заявляв, що суд у газовій справі не відповідав базовим європейським стандартам», - додав захисник.

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На думку Власенка, для вирішення «стовідсотково політичного питання Тимошенко» існує «мільйон можливостей, тільки для цього потрібна політична воля Віктора Януковича».

«Декриміналізація статей 364, 365 (Кримінального кодексу – УНІАН), ухвалення закону про амністію, перегляд у судах цього абсурдного, смішного газового вироку, наказ про помилування – мільйон можливостей, було би бажання, - сказав Власенко. – Рішення Європейського суду може бути підґрунтям, про що вчора, до речі, неодноразово, скажімо так, м’яко говорили європейські політики. Все є, немає політичної волі, немає бажання цього робити».

Власенко підкреслив, що в Україні діє презумпція невинуватості. Він наголосив, що відмова помилувати Тимошенко через наявність інших відкритих проти неї кримінальних справ свідчить про юридичну неграмотність деяких політиків.

«Розповіді про те, що є ще інші справи, про те, що є щось. Це говорять люди, які не розуміють базових речей юриспруденції. В Україні діє презумпція невинуватості, і скільки би справ десь не було – це не відіграє ніякої ролі. Особа вважається невинною до того моменту, поки вина не доведена вироком суду, який вступив у законну силу», - сказав Власенко.

За словами захисника, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська має усі можливості та права звернутися до Президента з проханням про помилування Тимошенко.

Водночас Власенко наголосив, що сама Тимошенко не звертатиметься до Януковича з проханням про помилування, оскільки вона не вчиняла злочинів.

«Юлія Володимирівна не буде писати ніяких заяв – вона людина, яка не скоювала злочинів. Вона заручник «сомалійських піратів». Вона не буде звертатися до Януковича ні з якими заявами», - сказав її захисник.

«Я підкреслюю ще раз: питання політичних в’язнів в Україні, питання порушення прав людини, воно, по-перше, не є внутрішнім питанням України, по-друге, це стовідсотково політичне питання, для вирішення якого існує мільйон можливостей, тільки для цього потрібна політична воля Віктора Януковича», - заявив Власенко.