Северінсен думає, що Янукович боїться Тимошенко
Янукович не хоче звільнити Тимошенко, оскільки боїться її конкуренції на наступних виборах Президента
Співдоповідач Моніторингового комітету ПАРЄ у 1992-2007 роках Ханне Северінсен вважає, що Президент України Віктор Янукович не хоче звільнити екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко з в’язниці, оскільки боїться її конкуренції на наступних президентських виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час відеоконференції.
“Це просто скандал, що лідер опозиції зараз все ще у в’язниці і з нею дуже погано поводяться. Світ обізнаний і стривожений цією ситуацією, це є ознакою того, що Янукович боїться головного опонента і хоче, щоб вона вийшла з політики до наступних президентських виборів”, - сказала Северінсен.
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На її переконання, необхідно забезпечити, щоб в Україні був справедливий суд, а не “такий дуже дивний суд, який відбувався над Юлією Тимошенко”.
За словами Северінсен, якщо Україна хоче підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, то влада має забезпечити принцип верховенство права.
“Не можна просто взяти політичного опонента і кинути до в’язниці”, - підкреслила вона.