Єфремов пояснює: ПР немає резону купувати «тушок», які не приносять користі

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов називає обманом заяву представників опозиції, що Партія регіонів «перекуповує» їхніх депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

За словами Єфремова, ті депутати, які виходять з фракцій опозиції, «не голосують з нами». За його словами, в такій ситуації виникає питання: «Навіщо купувати когось, хто не працює на нашу користь?».

На тему: Бютівець заявляє, що йому пропонували стати «тушкою» за 5 мільйонів доларів

Єфремов назвав такі заяви опозиції - «обманом, провокаціями».

Він вважає, що депутати-мажоритарники, які перебувають в опозиційних фракціях, «вже не знають, як пояснити своїм виборцям, чим вони займаються в парламенті, де постійно опозиція блокує його роботу».

На думку Єфремова, саме діями опозиції спровоковані виходи народних депутатів із фракцій опозиції.