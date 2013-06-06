Бютівець заявляє, що йому пропонували стати «тушкою» за 5 мільйонів доларів

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема депутат Володимир Шкварилюк зазначив, що із ними під час брифінгу немає ще одного депутата, з яким також “розмовляли представники Партії регіонів і пропонували хабар від 3 до 5 млн доларів”.

“Немає з однієї простої причини: він не встояв, напевно, або під тиском шантажу, або під амбіціями, які йому дали гроші. Це є Володимир Купчак”, - сказав Шкварилюк.

Депутат заявив, що минулої суботи до нього особисто прийшли представники ПР і запропонували 5 млн доларів за голосування за економічні питання без написання заяви про вихід із фракції.

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Шкварилюк вважає, що хабар йому пропонувався тому, що він був керівником обласної організації політичної партії “Фронт Змін” і тому що він, “як вони вважають, наближений до Арсенія Яценюка”.

“Тобто сьогодні йде цільовий удар по Арсенію Яценюку. І вихоплюються люди із фракції “Батьківщина”, особливо ті, які по спискам “Фронту Змін”, - наголосив Шкварилюк.

У свою чергу народний депутат Ольга Сікора зазначила, що відбувається наступ на опозицію і мажоритарників. За її словами, ще на початку роботи нинішньої ВР їй пропонували 6 млн доларів за вступ до фракції ПР або ж 2 млн за відмову вступити до складу фракції “Батьківщина”.

Вона зауважила, що депутатам пропонують не лише гроші на особисті потреби, але й “гроші на округ та вирішення будь-яких проблем”.

Водночас депутат Василь Гладій зауважив, що на опозиціонерів чиниться шалений тиск та залякування. Він повідомив, що ПР йому також пропонувала кошти за вихід із фракції.

У свою чергу депутат Валерій Лунченко заявив, що йому також пропонували 3-5 млн доларів, і додав, що спроби підкупу відбуваються і в інших фракціях.

“Насамперед стоїть завдання розвалити найбільшу опозиційну фракцію “Батьківщина”, - сказав він.

Водночас народний депутат Анатолій Дирів наголосив, що вони гостро реагуватимуть на подібні випадки. Він нагадав, що невдовзі має відбутися з’їзд “Батьківщини”, де будуть прийняті “певні рішення”.

«Деякі представники “Батьківщини” - і це законно - будуть ставити питання: “Арсеній Петрович, чому у вас так багато «тушок»?», - сказав Дирів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив про вихід із фракції «Батьківщина» народних депутатів Купчака (обраний в окрузі № 84 в Івано-Франківській області) та В’ячеслава Кутового (обраний в окрузі № 95 у Київській області).