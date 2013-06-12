Кучма розуміє, що Януковичу «важко жити між молотом і ковадлом»

Екс-Президент України Леонід Кучма вважає, що на сьогоднішній день немає чіткої впевненості в тому, що Митний союз зможе нормально працювати, і представники української сторони мають все ретельно зважити, перш ніж ухвалювати якесь рішення про співпрацю з цим об'єднанням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кучма заявив сьогодні, відповідаючи на питання журналістів у Києві.

Кучма нагадав, що з моменту розпаду Радянського Союзу Україна і Росія неодноразово підписували численні документи про взаємовигідне економічне співробітництво, включаючи угоду про створення зони вільної торгівлі, про створення економічного союзу, проте жодна з них не працює в повному обсягу.

«Я завжди був прихильником найтісніших відносин між країнами, проте, де впевненість української сторони, що Митний союз буде в іншому становищі?», - сказав Кучма.

На його думку, економічне співробітництво між країнами гальмують політичні чинники.

«Давайте, щоб політика не бігла попереду паровоза економіки... Без ультиматумів політика має бути з Євросоюзом, теж саме», - сказав екс-Президент.

На його думку, «найважча проблема сьогодні у влади і у Президента — треба ухвалювати стратегічне рішення, тому що сьогодні між молотом і ковадлом не можна далі жити, кудись потрібно притулитися, до якогось берега».