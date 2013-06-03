Рибак: Україна не йде у Митний союз

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова ВР Володимир Рибак, відповідаючи на запитання журналістів після Погоджувальної ради парламенту.

“Ми не йдемо в Митний союз. Якби ми йшли в Митний союз, то тоді б це був документ, який потрібно було б ратифікувати у ВР”, - сказав Рибак. Він зазначив, що це лише “наміри” України, і Україна буде дивитися із середини, як працює Митний союз.

На тему: Кабмін опублікував текст Меморандуму з ЄЕК

Водночас Рибак нагадав, що “у нас є підготовлена угода, яка в листопаді буде розглядатися - про асоціацію із Європейським Союзом”.

«І коли ви почитаєте звернення і подання Президента до Верховної Ради - там написано все, що для України головне питання - це євро інтеграція», - сказав спікер.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня в Мінську прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною.

Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і отримати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.

Також сьогодні, 3 червня, Сергій Арбузов заявив, що Меморандум з ЄЕК не потребує ратифікації Верховною Радою, оскільки не є міжнародним документом.