Тягнибок вимагає припинити "антифашистську істерію"
Опозиція вимагає, щоб більшість припинила ігнорувати опозиційні законопроекти і зняла з порядку денного кілька "антифашистських" проектів законів.
Як повідомляє Українська Правда, про це заявив на погоджувальній раді лідер фракції "Свобода" Олег Тягнибок. Політик вимагав, щоб більшість "припинила оту так звану "антифашистську" істерію".
Також лідер "Свободи" висловився з приводу блокування трибун опозицією.
"Блокування трибуни – це не умова, це форма демонстрації протесту проти того, що ви систематично порушуєте українське законодавство. Нам що, просто сидіти і дивитися на це, вухами плескати?", - заявив він у відповідь на закиди про небажання опозиції працювати.
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"Ми хочемо працювати, але ви самі на погоджувальних радах у голови ВР кажете, що не приймаєте рішень, що їх приймає президент. Тому ми хочемо поговорити з президентом", - сказав Тягнибок.
Тому, за словами лідера "Свободи", опозиція вимагає зустрічі з президентом та появи його в Верховній Раді.
"Окрім міжнародної діяльності треба знайти час, щоби виконати українське законодавство", - сказав Тягнибок.