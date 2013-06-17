Рибак закликає опозицію не погрожувати блокувати трибуну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради парламенту.

За словами спікера, спочатку опозиція сказала, що не піде до Президента України, а зараз знову це питання виникає.

Рибак підкреслив, що Президент готовий зустрічатися. В той же час додав, що опозиція чудово знає, що регламент не передбачає під час представлення послання Президента запитань до глави держави та виступів лідерів фракції.

“Виступи і діалог з Президентом - це одна зустріч, а послання Президента - це друга зустріч”, - наголосив Рибак.

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Він також підкреслив, що опозиція не повинна висувати умови, зокрема, що в разі їх невиконання вона блокуватиме трибуну.

“Давайте почнемо завтра працювати. Я сьогодні зустрінуся і переговорю з Президентом України, але давайте працювати”, - наголосив Рибак.

У свою чергу лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк зазначив, що уже три роки Президент України не зустрічається з опозицією. За його словами, в жодній демократичній країні такого немає.