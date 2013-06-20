Янукович називає недоречними розмови про погіршення ситуації в країні

«Що стосується нагнітання страхів чи роздмухування пристрастей щодо можливого соціально-економічного колапсу в Україні. Така постановка питання є недоречною, тому що вона не підкріплюється фактами», - сказав Янукович на зустрічі з керівництвом Верховної Ради та головами парламентських фракцій, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Президент підкреслив, що в першому кварталі цього року відбулася певна стабілізація темпів зростання внутрішнього валового продукту. Крім того, за його словами, зберігається тенденція до зниження кредитних ставок для бізнесу. «Ми очікуємо поступового пожвавлення ділової активності», - зазначив глава держави.

Янукович також зазначив, що Україна своєчасно виконує зобов’язання за внутрішніми і зовнішніми боргами. «При цьому бюджет України виконується на 100,6%», - підкреслив Президент. Він також зазначив, що соціальні видатки виконуються на 100%, вдалося скоротити дефіцит Пенсійного фонду.

Глава держави розповів, що зараз підготовлено близько 800 інвестиційних проектів, які спрямовані, передусім, на підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника. «У цій частині ще треба приймати біля 17 законів. Я просив би вас, шановні колеги, їх підтримати, тому що вони всі спрямовані на покращення інвестиційного клімату в Україні», - сказав Президент.