Клюєв на один день злітає до Польщі

Як передає кореспондент УНІАН, в ході візиту Клюєв проведе низку зустрічей, в тому числі з польським Президентом Броніславом Коморовським.

Зокрема, представник прес-служби Президента Польщі повідомила УНІАН про заплановану на завтра зустріч Коморовського з Клюєвим, але не надала додаткової інформації про теми, які вони планують обговорити.

Йоанна Кваснєвська-Врубель із Бюро національної безпеки Польщі (BBN) зазначила в коментарі УНІАН, що завтрашня зустріч секретаря РНБОУ з керівником польського Бюро нацбезпеки Станіславом Козеєм стане другою від моменту призначення Клюєва секретарем в лютому 2011 році, нагадавши, що перша відбулася у травні-червні минулого року.

За її словами, детальніша інформація про теми розмов та результати переговорів буде оприлюднена після їх проведення.

За даними Міністерства оборони Польщі, Клюєв також планує провести зустріч з главою відомства Томашом Семоняком.

Прес-секретар польського Міноборони Яцек Соньта сказав агентству, що сторони планують обговорити співпрацю в сфері оборони між Польщею та Україною, створення польсько-українсько-литовської миротворчої бригади, співпрацю підприємств оборонного комплексу обох країн, а також в рамках НАТО та ЄС.