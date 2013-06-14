Коморовський бачить «великий шанс» для України підписати асоціацію з ЄС у листопаді

Президент Польщі Броніслав Коморовський бачить "великий шанс" на те, що Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом буде підписана під час саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі в листопаді цього року.

Про це він сказав учора на прес-конференції після саміту глав держав Центральної Європи, повідомляє його канцелярія.

Коморовський сказав, що українська влада ще не виконала всі умови, необхідні для підписання цього документа. За його словами, залишилися "перешкоди, менш пов'язані із законодавством".

Президент Польщі також позитивно оцінив свою розмову з Президентом України Віктором Януковичем, що відбулася в рамках саміту в Братиславі.

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"Це була зустріч, яка додала надії, визначила певні напрямки змін та підтвердила привабливість "проекту Європа", - сказав Коморовський, наголосивши, що в цій справі багато залежить від України.

"Залежить також від того, як прогрес України в справі підготовки до підписання угоди буде сприйнятий державами ЄС", - додав він.

Коморовський висловив сподівання, що Україна зможе виконати усі умови, наголосивши, що інтеграція Української держави із Заходом вигідна як українцям, так і ЄС.