Росія готується до «космічних воєн» зі США

Засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), які дозволять нейтралізувати розроблювані американцями космічні бойові станції, створюються в Росії, повідомив в інтерв'ю РІА Новости генеральний конструктор систем і засобів РЕБ, заступник генерального директора ВАТ "Концерн Радіоелектронні технології" Юрій Маєвський.

"Звичайно, ведеться робота по створенню набору засобів, у тому числі РЕБ, які забезпечать нейтралізацію застосовуваного противником космічного озброєння. Ми прогнозуємо їх, вони - нас, і в цьому зв'язку Росія зобов'язана вирішувати подібні питання", - сказав Маєвський.

За його словами, вся методологія розробки таких засобів закладається виходячи з майбутнього - форм, способів боротьби і тих систем, які будуть на той період. "Будь-яка країна опрацьовує питання, заздалегідь створює науково-технічний заділ і розробляє такі комплекси, які здатні будуть нейтралізувати всі достоїнства перспективної техніки, в тому числі і бойових космічних систем", - пояснив співрозмовник агентства.

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Про конкретні плани Америки з будівництва подібних станцій не повідомлялось, але в січні цього року стало відомо, що США, незважаючи на петицію 34 тисяч американців, не мають наміру створювати бойову космічну станцію "Зірка Смерті" з фільму "Зоряні війни" через її дорожнечу та вразливість. Американська влада підрахувала, що вона може бути знищена лише одним невеликим зорельотом, подібно до того, як це зробив герой кіноепопеї Люк Скайвокер.