У Китаї кажуть, що їхній новий космічний корабель стане конкурентом «Союзу»

Про це заявила офіційний представник програми пілотованої космонавтики Китаю У Пін, повідомляє Сіньхуа.

На тему: Китайський космічний корабель здійснив успішний старт (фото)

За словами У Пін "Шеньчжоу-10" відрізняється від апаратів "Шеньчжоу-8" і "Шеньчжоу-9", які раніше відправлялись в космос, тим, що його запуск означив новий етап китайської космонавтики: перехід від експерементальних польотів до практичних. "Шеньчжоу-10" дозволить здійснювати доставки персоналу і людей на борт космічного лабораторного модуля "Тяньгун-1".

Завдяки цьому стрибку від "експериментальних" до "практичних" польотів буде спостерігатися посилений розвиток китайської космонавтики в цілому.

З початком практичної експлуатації китайського "Шеньчжоу-10", за словами У Пін, корабель "Союз" більше не є єдиним космічним кораблем, що здійснює польоти "Земля-Космос-Земля". "Шеньчжоу-10" не тільки безпечний і надійний, але і вражає великим розміром і комфортабельністю.

Згідно з китайською стратегією розвитку космонавтики, програма пілотованої космонавтики вже має всі ключові технології для здійснення польотів в космос і назад і тепер перейде до етапу створення китайської космічної лабораторії та станції.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 11 червня китайський корабель «Шенчжоу-10» був відправлений у космос з Цзюцюаньського космодрому на заході Китаю.

15-денна місія передбачає, серед іншого, стиковку з орбітальним космічним модулем Тянгон-1.

Екіпаж "Шенчжоу-10" складається з трьох осіб - Не Хайшена, Чжан Сяогуана і 33-річної Ван Япін, другої жінки-космонавта Китаю.